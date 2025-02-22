У Трампа обурено заперечили, що їхня позиція щодо Кремля є умиротворенням

У Вашингтоні наголошують: ті, хто каже про умиротворення, не мають справи з реальністю.

Вашингтон обурився твердженням про те, що позиція адміністрації президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни не є умиротворенням агресора.

Про це заявив віцепрезидент США Джеймс Девід Венс на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Я здивований, коли ви називаєте позицію адміністрації "умиротворенням". Ми ведемо переговори, щоб припинити конфлікт. Це "умиротворення" лише в тому випадку, якщо ви вважаєте, що в українців є надійний шлях до перемоги. Вони цього не роблять, тому це не так", - наголосив політик.

Зі слів Венса, мовляв, більшість із тих, хто каже про умиротворення, не мають справи з реальністю. Втім, переговорна позиція Вашингтона не буде оприлюднена, "щоб люди почувалися краще".

"Президент намагається досягти тривалого миру, а не масажувати его чи тривоги людей, які розмахують прапорами України", - обурено висловився Венс.

Венс також назвав неправдивими повідомлення ЗМІ, що адміністрація Трампа "дала росіянам усе, чого вони хочуть".

"Якби ми просто передали черговий пакет допомоги, Україна докотилася б аж до Москви, воскресила б Навального з мертвих і поставила в Росії демократичного і вільного лідера (я перебільшую, але трохи). Ці аргументи є доказово хибними", - заявив Венс.

Нагадаємо, The New York Times оцінило, які наслідки може мати угода президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Україні.Встановлення балансу між суверенітетом України та вимогою Кремля щодо власних "гарантій безпеки" обіцяє стати найважчою частиною будь-яких переговорів.

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