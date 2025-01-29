У Трампа обурилися, куди адміністрація Байдена витратила 50 мільйонів доларів

Адміністрація Джо Байдена витратила 50 мільйонів доларів на презервативи для жителів Сектора Гази. Це викликало обурення у представників Дональда Трампа.

Про це на пресконференції сказала речниця Білого дому Каролін Лівітт.

“Рішення держсекретаря Марко Рубіо заморозити іноземну допомогу на вихідних включало відкликання фінансування США на 50 мільйонів доларів на презервативи для Гази”, — наголосила вона.

Лівітт назвала це безглуздим витрачанням грошей платників податків.

Нагадаємо, одним із перших після інавгурації 20 січня Трамп підписав указ про перегляд іноземної допомоги, яку надають США, посилаючись на те, що вона суперечить американським інтересам. Програма для біженців з України U4U в США також зупинена.

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