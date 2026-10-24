У Трампа озвучили ключ до завершення війни: без чого не буде жодного шансу на мир

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що завершити війну в Україні виключно військовим шляхом неможливо. Для цього потрібні дипломатичні переговори та готовність Києва і Москви до певних поступок.

Про це американський посадовець заявив в інтерв’ю, опублікованому на U.S. Department of State.

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«Питання полягає в наступному: чи можна досягти результату, за якого обидві сторони отримають певну вигоду, але також підуть на поступки та покладуть цьому край?», — висловився він.

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Війну в Україні Рубіо назвав «складним конфліктом». З його слів, у Білому домі є люди, «які цілими днями працюють над тим, щоб знайти спосіб покращити ситуацію та подолати розбіжності».

Він наголосив, що Вашингтон готовий бути посередником у переговорах між Україною і Росією. Втім, для пошуку рішення необхідно, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

«Ми не стверджуємо, що сама присутність обох сторін в одній кімнаті розв’яже проблему. Але немає жодного шансу вирішити її, якщо ми не зможемо зібрати їх разом», — наголосив держсекретар.

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Український президент Володимир Зеленський висловив готовність заморозити війну по лінії фронту. Водночас він наголосив, що це не означає визнання суверенітету РФ над окупованими територіями.

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Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль використовує переговори не для завершення війни проти України, а має зовсім інший план. Москва хоче отримати економічні поступки і вигоди від США. Це дало б Москві змогу й надалі фінансувати бойові дії. Водночас Росія всіляко намагається затягувати переговорний процес.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що завершення війни в Україні залишається складним завданням. На його думку, досягти мирної угоди досі не вдалося через суттєві розбіжності між сторонами щодо окремих питань переговорного процесу.

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