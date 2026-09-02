У Трампа пояснили переговори з Росією на G20 і зробили важливу заяву про війну: подробиці

Прапори РФ і США. / © ТСН

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Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив на захист переговорів з очільником Мінфіну Росії Антоном Силуановим на саміті G20, стверджуючи, що війна в Україні не буде закінчена без зустрічей. Водночас ця подія викликала шквал критиків у партнерів Вашингтона.

Про це американський міністр заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ, повідомляє видання RMF24.

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За словами Бессента, контакти з Москвою необхідні, якщо метою є припинення війни проти України.

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«Президент Дональд Трамп каже, що йому подобається ладити з усіма. Я думаю, що коли справа доходить до цього жахливого конфлікту між Росією та Україною, якщо сторони не розмовляють, якщо ми не взаємодіємо, як його можна вирішити? » — висловився очільник Мінфіну США.

Водночас він наголосив, що йому зрозуміле обурення деяких європейських партнерів, у яких після зустрічі з представником країни-агресора «залишився прикрий осад». Втім, каже Бессент, на його думку, це варто робити.

«Інакше, якщо обидва воїни опиняться в кутку, вирішення цього жахливого конфлікту ніколи не буде», — висловився він.

Реакція Європи

Зустріч Бессента із Силуановим викликала невдоволення серед європейських чиновників, які брали участь у засіданні G20. За їхніми словами, «зараз не час для нормалізації відносин із Росією»

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Зокрема, міністр фінансів Польщі Анджей Доманський наголосив, що головування Вашингтона у G20 має право самостійно визначати запрошених учасників, а Росія досі залишається членом цієї групи.

Водночас, польський міністр наголосив, що йому відомі деталі американо-російських переговорів лише з повідомлень ЗМІ. Втім, він висловив сподівання, що Білий дім представив Кремлю тверду позицію.

«Вчора тут, в Ешвіллі, ми продемонстрували єдиний фронт і спільну позицію щодо Росії. Для мене дуже важливо, що нам вдалося зберегти цю єдність», — сказав він.

Своєю чергою, заступник канцлера Німеччини Ларс Клінґбайль заявив, що під час зустрічі безпосередньо висловив російському колезі позицію Берліна щодо війни проти України та закликав Росію припинити бойові дії.

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Нагадаємо, джерело Reuters, якому відомо про двосторонньою зустріччю Бессента і Силуанова заявило, що американський міністр висунув жорсткий ультиматум Москві. За словами співрозмовника, він США не готові до жодних домовленостей із РФ, доки Кремль не припинить війну проти України.

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