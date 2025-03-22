У Трампа повідомили, коли Путін може припинити удари по українській енергетиці

Перемир’я між Україною та Російською Федерацією в сфері енергетичної інфраструктури може бути реалізоване вже упродовж тижня. США зрушили Москву в напрямках, які раніше здавалися неможливими.

Про це заявив спецпосланець президента США Стівен Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону.

"Зараз ми маємо справу з цим, і це буде реалізовано десь протягом тижня. … Яка кінцева мета? Кінцева мета — це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню", - висловився Віткофф.

Політик нагадав, що нібито під час останньої розмови Москва погодилися на перемир’я у сфері енергетичної інфраструктури.

"Це означає, що Росія не буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, а Україна не буде атакувати енергетичну інфраструктуру Росії. Вони ніколи раніше про це не говорили. А тепер говорять. Вони ніколи раніше не обговорювали відновлення мораторію на морські атаки в Чорному морі — на удари України по російських кораблях, Росії - по українських", - сказав спецпосланець Дональда Трампа.

Нагадаємо, диктатор-президент РФ Володимир Путін відмовився надати президенту США 30-денне припинення вогню в Україні, якого Вашингтон вимагав на шляху до припинення трирічного конфлікту. Втім, Bloomberg пише, що Трамп назвав це перемогою.

Читайте також: