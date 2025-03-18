У Трампа повідомили, як він налаштований на розмову з Путіним

Путін не зможе маніпулювати Трампом, як його попередниками – заявили у Білому домі перед телефонною розмовою президентів.

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 18 березня. Американський лідер прагне добитися миру.

Про це заступник прес-секретаря Білого дому Харрісон Філдс заявив у ефірі американського телебачення.

Філдс відповів на запитання про те, чи може Путін вести з Трампом "жорстку гру" під час нинішньої телефонної розмови. Заступник речника Білого дому відповів, що президент Росії поважає американського лідера, тому що "розуміє, з ким має справу".

За словами Філдса, у Трампа і Путіна "склалися дуже хороші робочі стосунки, в яких обидві людини поважають одна одну".

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Представник американської адміністрації додав, що Путін "усвідомив" – він не зможе "грати з Трампом у ті самі ігри", як із його попередниками Джорджем Бушем, Бараком Обамою і Джо Байденом.

"Він дав українцям Javelin, коли президент Обама давав їм подушки і ковдри. Президент Трамп налаштований серйозно, і врешті-решт він хоче добитися миру", - висловився Філдс.

Нагадаємо, як повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, телефонна розмова Путіна і Трампа відбудеться 18 березня від 16:00 до 18:00 за московським часом.

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