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У Трампа повідомили, коли очікувати переговорів США та Росії на високому рівні
Вашингтон не береться сказати, коли очікувати бодай якогось прогресу.
Наразі передчасно очікувати переговорів агресорки Росії та Сполучених Штатів Америки на найвищому рівні.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, про що повідомляє Barron’s.
З його слів, Білий дім зважує відповідь Кремля на зусилля Вашингтона щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Також Рубіо наголосив, що для діалогу необхідно досягти більшого прогресу на технічному рівні.
«Попереду багато роботи з обома сторонами, особливо з російською стороною, з якою ми не розмовляли роками», — наголосив американський посадовець.
Рубіо заявив: не може точно сказати, скільки часу знадобиться для досягнення прогресу. Адже, наголошує політик, це «не залежить від нас (США, — ред.)». Своєю чергою, адміністрація президента Дональда Трампа проведе консультації, щоб обговорити результати останніх переговорів з Росією.
Нагадаємо, російський «фюрер» Володимир Путін запропонував обговорити введення в Україні «тимчасового управління під егідою ООН і низки країн», щоб провести вибори. Реакція США не забарилася.