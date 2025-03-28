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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Трампа повідомили, коли очікувати переговорів США та Росії на високому рівні

Вашингтон не береться сказати, коли очікувати бодай якогось прогресу.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Білий дім у США

Білий дім у США / © Associated Press

Наразі передчасно очікувати переговорів агресорки Росії та Сполучених Штатів Америки на найвищому рівні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, про що повідомляє Barron’s.

З його слів, Білий дім зважує відповідь Кремля на зусилля Вашингтона щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Також Рубіо наголосив, що для діалогу необхідно досягти більшого прогресу на технічному рівні.

«Попереду багато роботи з обома сторонами, особливо з російською стороною, з якою ми не розмовляли роками», — наголосив американський посадовець.

Рубіо заявив: не може точно сказати, скільки часу знадобиться для досягнення прогресу. Адже, наголошує політик, це «не залежить від нас (США, — ред.)». Своєю чергою, адміністрація президента Дональда Трампа проведе консультації, щоб обговорити результати останніх переговорів з Росією.

Нагадаємо, російський «фюрер» Володимир Путін запропонував обговорити введення в Україні «тимчасового управління під егідою ООН і низки країн», щоб провести вибори. Реакція США не забарилася.

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