У Трампа повідомили про досягнення спільної згоди стосовно гарантій безпеки для України

Дональд Трамп / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про досягнення спільної згоди стосовно майбутніх гарантій безпеки для України.

Про це повідомили у „Інтерфакс-Україна“.

За словами Рубіо, ключову роль у реалізації цього механізму відіграватимуть Сполучені Штати. А безпосередню присутність на території України забезпечуватимуть європейські військові.

Марко Рубіо додав, що майбутня архітектура безпеки України теж спиратиметься на американську підтримку, яка виступатиме фундаментом домовленостей.

«На практиці ці гарантії безпеки зводяться до розміщення обмеженого контингенту європейських військ — головним чином французьких і британських — і до американських гарантій безпеки», — сказав держсекретар.

Нагадаємо, Україна готується до підписання масштабного мирного плану зі США, який складатиметься з 20 пунктів. Окремий документ Сполучені Штати планують підписати з Росією.

Ще раніше на переговорах в Абу-Дабі також обговорювався 20-пунктний план миру та ключові проблемні питання. Зеленський заявив, що «проблемних питань стало менше».

Також міністр закордоних справ Андрій Сибіга заявляв, що президент України готовий на безпосередні переговори з Путіним, щоб врегулювати ситуацію з територіями та Запорізькою АЕС. Також Сибіга уточнив, що участь Лаврова в процесі наразі не передбачено, ключові домовленості підтримують США та ЄС.