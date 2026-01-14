США оголосили про старт другої фази мирного плану Трампа щодо Гази

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати офіційно оголосили про запуск другої фази масштабного плану президента Дональда Трампа, що спрямований на остаточне припинення конфлікту в Секторі Гази.

Про це повідомив спецпредставник президента Стів Віткофф у мережі Х.

Стів Віткофф наголосив, що ключовим інструментом нової політики стане створення перехідної технократичної палестинської адміністрації, відомої як Національний комітет з управління Газою (NCAG). Це має забезпечити стабільність на час перехідного періоду.

Реклама

«Ми оголошуємо про запуск другої фази плану президента Трампа, який передбачає перехід до демілітаризації, технократичного управління та реконструкції. Це включає роззброєння всього неавторизованого персоналу», — зазначив спецпредставник.

За його словами, важливою умовою подальшого прогресу залишається виконання зобов’язань з боку угруповання ХАМАС. США вимагають негайного повернення тіла останнього загиблого заручника, попереджаючи, що ігнорування цієї вимоги «призведе до серйозних наслідків».

«Важливо, що перша фаза забезпечила доставку історичної гуманітарної допомоги, підтримала припинення вогню, повернула всіх живих заручників та останки двадцяти семи з двадцяти восьми загиблих заручників», — зауважив Віткофф.

Він висловив глибоку вдячність Єгипту, Туреччині та Катару за їхні незамінні посередницькі зусилля, завдяки яким вдалося досягти нинішнього прогресу та підготувати підґрунтя для відбудови Сектору Гази.

Реклама

Останні новини щодо Гази

Нагадаємо, 9 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.

Раніше Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру і закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.

Також ісламістський рух ХАМАС заявив, що резолюція Ради Безпеки ООН, яка підтримує запропонований президентом США Дональдом Трампом план щодо врегулювання ситуації в секторі Гази, «не відповідає інтересам палестинського народу».

Також повідомлялося, Сполучені Штати запропонували бойовикам ХАМАС залишити райони Сектору Гази, щоб зменшити напругу та наблизити припинення вогню.