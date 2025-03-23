У Трампа пояснили, чи вважають Путіна загрозою для Європи

Віткофф вважає що європейці також прийдуть до цієї думки.

Представник адміністрації Дональда Трампа на міжнародних переговорах Стів Віткофф заявив, що не бачить загрози з боку президента РФ Володимира Путіна щодо загарбання всієї Європи.

Про це Віткофф заявив в ефірі Fox News.

"Я просто не бачу, що Путін хоче захопити всю Європу. Я вірю йому на слово. Я думаю, що європейці теж приходять до цього переконання", — заявив Віткофф, виступаючи перед журналістами.

Посланець також провів паралель із історією:

"Це зовсім інша ситуація, ніж була у Другій світовій війні. У Другій світовій війні не було НАТО".

Раніше повідомлялось, що спецпредставник президента США Стів Віткофф не вважає диктатора Володимира Путіна поганою людиною і розраховує на успішну комунікацію з ним.