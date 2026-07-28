У Трампа прокоментували зустріч з Зеленським: як оцінили

Зустріч Зеленського та Трампа / © Володимир Зеленський

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Білий дім позитивно оцінив переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, які відбулися 28 липня в Овальному кабінеті.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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Представниця адміністрації США підкреслила вдалий перебіг консультацій з українським лідером та іншими іноземними гостями.

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«Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським та прем’єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі були позитивними та продуктивними!», — написала Левітт.

Допис у соцмережах. / © скриншот

Як повідомили в РБК-Україна, переговори виявилися дуже успішними, а головна увага була прикута до виготовлення систем ППО в Україні.

«Зустріч була дуже позитивна, не менше ніж 8 із 10. Вищий пріоритет — ліцензії на виробництво Patriot, решта напрямів теж у роботі. Вдалося пожвавити переговорний трек», — зазначив поінформований співрозмовник.

Він також додав, що вже протягом наступних двох тижнів до Києва з візитом можуть прибути Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

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Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини

Нагадаємо, Зеленський 28 липня прибув із візитом до Вашингтона. Головними фокусами поїздки стануть закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Згодом Зеленський повідомив, що Україна та США обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного врегулювання війни.

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