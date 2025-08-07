У Трампа пропонували зустріч з Путіним і Зеленським — як відреагувала Росія

Юрій Ушаков / © Associated Press

Радник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Москва не коментувала ініціативу щодо потенційної зустрічі між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на коментарі Ушакова.

За його словами, ідею тристоронніх переговорів озвучував радник Трампа Стів Віткофф, однак Кремль не надав жодної офіційної реакції.

“Віткофф зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але Москва залишила це без коментарів”, — цитують ЗМІ слова Ушакова.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним після "дуже добрих розмов", які відбулися між сторонами.