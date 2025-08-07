ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4523
Час на прочитання
1 хв

У Трампа пропонували зустріч з Путіним і Зеленським — як відреагувала Росія

У Москві відмовились коментувати можливу зустріч Путіна, Трампа і Зеленського, про яку раніше згадував радник Трампа Стів Віткофф.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Юрій Ушаков

Юрій Ушаков / © Associated Press

Радник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Москва не коментувала ініціативу щодо потенційної зустрічі між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на коментарі Ушакова.

За його словами, ідею тристоронніх переговорів озвучував радник Трампа Стів Віткофф, однак Кремль не надав жодної офіційної реакції.

“Віткофф зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але Москва залишила це без коментарів”, — цитують ЗМІ слова Ушакова.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним після "дуже добрих розмов", які відбулися між сторонами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie