"У Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна подібне бачення світу": Кулеба назвав нюанс

У Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна подібне бачення світу. Проте стратегічні інтереси – протилежні.

Про це розповів український дипломат, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

"Китаю потрібна стабільність, щоб обігнати Америку, а Америці потрібно зупинити Китай і для цього вони стали на шлях нестабільності. Тобто – давайте почнемо ламати світ, бо бачимо, що Китай навчився користуватися ним, щоб нас наздогнати й обігнати. Тут є Росія, яка не вірить Заходу, не вірить в те, що з Америкою можна домовлятися довгостроково, але яка хоче використати приязнь Америки до Росії, щоб вирішити свої поточні інтереси", – пояснив він.

Росія залишиться з Китаєм, вони й надалі рухатимуться в бік побудови світу, який, на їхню думку, влаштовуватиме їх.

"Тому буде іноді відчуття – як же так? Тут вони сваряться одне з одним – тут вони підтримують одне одного. А це і є прояв цих двох протилежних напрямків. З одного боку, вони всі консерватори авторитарного стилю, а з іншого боку – у них прямо протилежні цілі в цій історії", – завершив Кулеба.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прагне швидко укласти домовленість, аби показати свою велич. Зі свого боку президент України Володимир Зеленський бореться за захист інтересів країни.

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