У Трампа розглядають послаблення санкцій проти РФ і тиснуть на Україну – Bloomberg

США тиснутимуть на Україну щодо зобов’язань про перемир’я на зустрічі в Саудівській Аравії.

Радники президента США Дональда Трампа розглядають можливість послаблення санкцій, запроваджених проти Росії через війну в Україні, зокрема щодо обмеження на ціни її нафтового експорту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

У статті йдеться, що Росія готова обговорювати тимчасове перемир’я в Україні за умови прогресу в напрямку остаточного мирного врегулювання. Однак наразі немає жодних публічних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий піти на компроміс – так само, як і немає свідчень, що США чинять на нього тиск щодо цього питання.

Водночас радники Трампа розглядають можливість послаблення санкцій проти Росії, зокрема щодо обмежень на ціни її нафтового експорту.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав заяви адміністрації Трампа щодо України "обнадійливими" і "кроками у правильному напрямку". Однак він застеріг, що робити висновки поки що зарано, оскільки "ми ще навіть не почали працювати над усуненням накопичених проблем і суперечностей у наших відносинах з американцями".

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Як повідомили російські ЗМІ, Москва не планує брати участь у переговорах США в Саудівській Аравії цього тижня.

"Я думаю, що Україна хоче укласти угоду, тому що у неї немає вибору. Я також вважаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що, у певному сенсі, як знаю тільки я, у неї теж немає вибору", – заявив Трамп 6 березня.

Він не пояснив свою позицію детальніше, хоча 7 березня сказав, що "серйозно розглядає" запровадження нових банківських санкцій та мит щодо Росії через її продовження атак на Україну. Однак пізніше того ж дня президент США не згадав про ці загрози, і наразі незрозуміло, які саме нові обмеження можуть бути запроваджені, з огляду на вже чинні широкомасштабні санкції.

Як зазначається у публікації, якщо домовленість про часткове перемир’я між Росією та Україною буде досягнута, це розглядатиметься як перший крок до переговорів щодо більш сталого мирного врегулювання. Це також може стати підставою для США зняти частину обмежень з Києва, серед яких призупинення військової допомоги та надання розвідданих.

Представники Ради національної безпеки США не відповіли на запит про коментар.

Кілька посадовців повідомили, що обговорення американських гарантій безпеки для України, які можуть бути критично важливими для тривалого миру, наразі призупинені. Важливим питанням у цьому контексті залишається також розмір та структура української армії, що, ймовірно, стане ще одним предметом суперечок із Москвою.

Під керівництвом Великої Британії та Франції європейські лідери працюють над власною пропозицією щодо надання Україні гарантій безпеки. Очікується, що цього тижня міністри оборони європейських країн зустрінуться в Парижі для обговорення подальших кроків.

Посадовці у Лондоні та Парижі наголосили, що такі гарантії потребуватимуть підтримки з боку США, проте Трамп поки що не висловив чіткої позиції, чи готовий Вашингтон надати такі запевнення, крім тих, що безпосередньо пов’язані з угодою про природні ресурси.

Зі свого боку, Німеччина наближається до рішення про надання Україні військової допомоги на 3 млрд євро, що майже подвоїть цьогорічну підтримку до 7 млрд євро.

Європейські чиновники вважають, що кінцева мета Путіна – повне підкорення України – залишається незмінною, а отже, йому не можна довіряти. Основною метою Європи на цьому етапі є перевірка переконання Трампа, що президент Росії справді готовий до реалістичного мирного врегулювання.

Лавров 6 березня відкинув можливість розміщення західних миротворців в Україні. Якщо Москва збереже цю позицію на переговорах, це, на думку європейських посадовців, має стати сигналом для Трампа, що саме Путін не готовий до компромісу.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що уряд США аналізує можливі варіанти послаблення санкцій проти енергетичного сектора Росії в межах стратегії, яка дозволить Вашингтону оперативно діяти у разі припинення війни в Україні.