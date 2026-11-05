У Трампа розглядають заміну держсекретаря США: ЗМІ назвали кандидата

Марко Рубіо / © Associated Press

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В оточенні президента США Дональда Трампа обговорювали можливість заміни державного секретаря Марко Рубіо після проміжних виборів до Конгресу.

Про це повідомляє The Washington Sun.

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Одним із претендентів, за даними видання, на посаду очільника американської дипломатії називали посла США в Індії Серджіо Гора.

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«Причиною потенційних кадрових змін стали припущення про президентські амбіції Рубіо, який може залишити адміністрацію заради підготовки до виборів 2028 або 2032 року», — зазначають журналісти.

Гор, який є колишнім високопосадовцем Білого дому та близьким соратником президента США Дональда Трампа, закладав основу для великого підвищення по службі після проміжних виборів до Конгресу.

«Маючи великі зв’язки і прямий доступ до Трампа, він все активніше бере участь у зустрічах високого рівня, що дає йому вплив далеко за межами його посольської посади. Гора вважають ключовим посередником між Вашингтоном і переважною частиною Азії, а також довіреною особою держсекретаря Марко Рубіо», — додали у медіа.

Проміжні вибори у США 2026 року — що відомо

У США завершилося голосування на проміжних виборах до Конгресу.

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За попередніми даними, демократи отримають більшість місць у Палаті представників, де для контролю необхідно щонайменше 218 мандатів. За оцінками американського партнера BBC, телеканалу CBS, демократи можуть здобути щонайменше 245 місць, а республіканці — щонайменше 166.

Також, за попередніми підрахунками, демократи отримують контроль над верхньою палатою Конгресу.

«Переконлива перемога демократів фактично поставить хрест на законодавчому порядку денному президента Дональда Трампа й відкриє шлях до серії розслідувань щодо його адміністрації та бізнес-проєктів протягом останніх двох років перебування в Білому домі», — зазначає CBS News.

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