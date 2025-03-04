У Трампа розповіли, чому зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті була публічною

Президент США Дональд Трамп захотів публічно провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, а не на наодинці.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час шоу Hannity на телеканалі Fox News.

За словами Венса, Трамп відкинув його пропозицію про те, аби розмова була на одинці. Мовляв, президент США захотів, аби американці побачили зустріч президентів.

"Поки ми продовжували ходити туди-сюди, я знову спробував сказати, що, можливо, нам варто поговорити наодинці. Але президент відповів: "Ні, я більше не хочу розмовляти наодинці. Я хочу провести цю розмову публічно, щоб американський народ побачив". Я думаю, що було певне відчуття - бракувало поваги, було певне відчуття власної гідності", - висловився Венс.

Американський політик зауважив, мовляв, зустріч "дійсно зійшла з рейок" під час однієї з його власних відповідей. За словами віцепрезидента, "вона дійсно вивела Зеленського з себе". Окрім того, Венс пожартував, що суперечка в Овальному кабінеті була "чудовим телевізійним шоу".

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир. За словами Венса, нібито Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".

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