У Трампа ще немає плану закінчення війни в Україні, а є лише певні напрацювання — Рейтерович

Україні потрібно, щоб у цих напрацюваннях брав участь президент Володимир Зеленський.

У новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наразі немає плану, як закінчити російську агресію проти України, а є лише певні напрацювання я даному напрямку.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив політолог Ігор Рейтерович.

"Я думаю, що у Трампа ще немає фінального якогось плану. Врешті-решт в Україну ще не приїжджав Кіт Келлог (майбутній спецпредставник США по Україні - ред.), а він збирався зробити певне турне ознайомче. Тому, я думаю, що як такого плану ще немає, є певні напрацювання цього плану", - сказав Рейтерович.

Він зазначив, що Україні потрібно, щоб у цих напрацюваннях брав участь президент Володимир Зеленський.

"Це було б правильно. З усіх людей, з якими Трамп може поспілкуватися зеленський має максимум інформації, тому що він представляє країну, яка відбивається від агресії. Ну і логічно було б запитати власне у президента України, як ми бачимо вихід з цієї ситуації, на які компроміси готова піти Україна", - додав політолог.

Рейтерович заявив, що у Трампа може народитись фінальний план в процесі подібних розмов, однак наразі вони в нього контроверсійні.

"Видно, що він шукає якийсь шлях, але поки що цей шлях не визначений", - підкреслив Рейтерович.

Політолог заявив, що візит Келлога до України є важливим, але коли він прибуде з конкретними пропозиціями, вони будуть озвучені.

"Тому, що до 20 січня, до свого офіційного призначення на посаду, він не має право робити ніяких оголошень. Але важливо, щоб він приїхав в Україну і в європейські столиці, щоб зібрати інформацію, сформулювати позицію, а потім поїхати та розказати про це Трампу", - зазначив політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що вихід США з НАТО може дозволити Путіну знищити Європу.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп може дистанціюватися від проблеми закінчення війни в Україні.

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