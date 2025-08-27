У Трампа сказали, коли планують закінчити війну в Україні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Getty Images

Спецпосланець президента США Стів Віткофф переконаний, що мирну угоду між Україною та Росією про закінчення війна вдасться укласти до кінця 2025 року, а то й раніше.

Про це Віткофф заявив у інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Наші робочі групи займаються цим питанням, і ми сподіваємося, що до кінця року, а можливо, і набагато раніше, нам вдасться знайти формулу для мирної угоди«, — висловився спецпосланець американського лідера.

Віткофф також відповів на запитання, чи варто Києву поступатися все ще підконтрольними йому територіями. За його словами, президент США Дональд Трамп вважає, що вирішувати це може виключно сама Україна. Спецпосланець зауважив, що це рішення є набагато складнішим, аніж просто «віддати землю» загарбникам.

«Вони [українці] повинні розуміти, які гарантії безпеки, і вони мають право це розуміти. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться», — додав Віткофф.

Зауважимо, напередодні під час засідання американського уряду Віткофф сказав, що США сподіваються «врегулювати конфлікти» між Росією та Україною, а також Ірану, Ізраїлю та ХАМАС, до кінця 2025 року.

Своєю чергою кількома днями раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про шанс на досягнення миру в Україні «не пізніше ніж за пів року».