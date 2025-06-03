У Трампа уривається терпець щодо війни в Україні: що заявив посол США в Туреччині

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп досягнув кінця свого терпіння щодо війни в Україні. Туреччина може відіграє вирішальну роль у переговорах щодо закінчення війни Росії проти України.

Про це заявив посол США в Туреччині Том Баррак, пише turkiyetoday.

«Терпіння президента Трампа вичерпалося — не можна сказати, що він дуже терпляча людина», — сказав Баррак.

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На думку американського посла, Туреччина може стати головним майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росіє щодо закінчення війни. Саме тут може відбутися зустріч Зеленського та Путіна.

«Туреччина має традиційну співпрацю як з Росією, так і з Україною. Це дозволяє встановити важливий діалог. Туреччина тепер може втрутитися та усунути операційні проблеми, щоб відбулася зустріч на найвищому рівні між лідерами країн. І я думаю, що ми можемо розв’язати це питання для всіх», — додав Баррак.

Нагадаємо, 27 травня Трамп різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна.

«Чого Володимир Путін не розуміє, то це того, що якби не я, з Росією вже давно відбулося б багато справді поганих речей. І я маю на увазі справді поганих. Він грається з вогнем!» — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

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Дональд Трамп також підтвердив свою готовність до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у межах переговорів про припинення бойових дій.

Кремль згодом відреагував на різкі заяви Трампа, пояснивши це «емоційним навантаженням».

Газета Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня. Мета нових санкцій — змусити Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, на якому наполягає президент США. За даними джерела WSJ, остаточного рішення щодо нових санкцій проти Росії поки немає.