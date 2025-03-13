У Трампа відмовились розповісти, як збираються тиснути на РФ у разі відмови від перемирʼя

В адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа уникають відповіді на питання, як Вашингтон збирається тиснути на Москву, якщо вона не погодиться на режим припинення вогню, який був запропонований після переговорів делегація США та України у Саудівській Аравії.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що це питання є гіпотетичним, повідомляє CNN.

"Це, очевидно, є великим гіпотетичним питанням, яке я не буду коментувати, бо ми ще не досягли цього", - заявила Лівітт.

Вона зазначила, що наразі лише Україна надає згоду на режим припинення вогню. Лівітт повідомила, що радник з питань нацбезпеки Майк Волтц розмовляв зі своїм російським колегою в середу, а посланник у справах Близького Сходу Стів Віткофф буде у Росії, де закликатиме Кремль підписати план припиненні вогню.

Вона заявила, що наразі переговори знаходяться на останній стадій і лише від росіян залежить, чи буде досягнуто угоди про припинення вогню. Водночас Лівітт відмовилася від коментарів про те, чи планує президент Трамп зателефонувати Путіну.

Раніше повідомлялося, що в Білому домі підтвердили, що радник США з національної безпеки Майк Волтц сьогодні спілкувався з російською стороною.

Ми раніше інформували, що в Міністерстві оборони Франції заявили, що гарантії безпеки для України можуть надати близько 15 держав.

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