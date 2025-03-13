У Трампа відповіли, чи можливий контроль за дотриманням перемир’я між Україною та РФ

У США не бачать проблеми у контролі за дотриманням перемир’я.є

У разі встановлення режиму припинення вогню між Україною і РФ контролювати його дотримання буде просто.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у розмові з журналістами перед від’їздом на зустріч керівників МЗС країн G7, повідомила пресслужба Держдепу США.

За його словами, "найцікавіше" у сучасній війні – це те, що її легко відстежувати, оскільки "на землі так багато очей".

"Важко приховати удари безпілотників, важко приховати ракетні удари, балістичні удари, артилерійські удари. Тому ми вважаємо, що це те, що можна відстежувати", - наголосив політик.

Він зауважив: якщо і Київ, і Москва погодяться на перемир’я, "то доведеться визначити, кому обидві сторони довіряють бути присутніми на землі, щоб слідкувати за перестрілками". Втім, вважає Рубіо, "це звичайна практика".

"Я не думаю, що її буде складно організувати. Ми не вдавалися в подробиці, але, очевидно, необхідність спостереження за припиненням вогню очевидна для всіх", - додав держсекретар.

Нагадаємо, посол РФ у Великій Британії Андрій Келін назвав умови, за яких Москва буде готова припинити бойові дії. Зокрема, для повного завершення бойових дій Кремль вимагає всеосяжної угоди.

Читайте також: