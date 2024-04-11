У Трампа відповіли на запрошення Зеленського відвідати Україну

Представники виборчого штабу Трампа заявили, що політик не контактував з Зеленським.
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому було б "не доцільно" відвідувати Україну під час передвиборчих перегонів у США.
Таким чином він прокоментував запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити такий візит, інформує Reuters.
Представники виборчого штабу Трампа заявили, що політик не контактував з Зеленським.
"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну просто зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - йдеться в заяві.
Зазначається, що кандидати у президенти США часто здійснюють закордонні візити під час передвиборчої кампанії, щоб покращити свій рейтинг. Зокрема Дональд Трамп під час першої президентської кампанії у 2016 році відвідав Мексику, де провів зустріч з керівництвом країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський з повагою відгукнувся про Дональда Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство.
Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон не зміг переконати Дональда Трампа у важливості дозволити Палаті представників проголосувати за допомогу Україні в розмірі 60 млрд доларів.
Читайте також:
- Як Трамп хоче "закінчити війну" в Україні: "секретний план" експрезидента і реакція у США
- "Він сам не знає, що зробив би": Волкер висловився про заяви Трампа щодо війни в Україні
- Стаття WP про плани Трампа віддати РФ частину України: реакція політика