У Трампа відповіли на запрошення Зеленського відвідати Україну

Представники виборчого штабу Трампа заявили, що політик не контактував з Зеленським.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому було б "не доцільно" відвідувати Україну під час передвиборчих перегонів у США.

Також читайте Здача територій: Washington Post дізнався про план Трампа щодо припинення війни в Україні

Таким чином він прокоментував запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити такий візит, інформує Reuters.

Представники виборчого штабу Трампа заявили, що політик не контактував з Зеленським.

"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну просто зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - йдеться в заяві.

Зазначається, що кандидати у президенти США часто здійснюють закордонні візити під час передвиборчої кампанії, щоб покращити свій рейтинг. Зокрема Дональд Трамп під час першої президентської кампанії у 2016 році відвідав Мексику, де провів зустріч з керівництвом країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський з повагою відгукнувся про Дональда Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон не зміг переконати Дональда Трампа у важливості дозволити Палаті представників проголосувати за допомогу Україні в розмірі 60 млрд доларів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.