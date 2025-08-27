ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1110
Час на прочитання
1 хв

У Трампа відповіли, чи готовий Путін до миру

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що очільник Кремля висловив бажання закінчити війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Путін та Віткофф

Путін та Віткофф / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін готовий до миру. Особиста присутність диктатора на майбутніх переговорах буде необхідною для укладання мирної угоди.

Про це заявив представник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News.

З його слів, Володимир Путін «доклав щирих зусиль, щоб досягти діалогу», зокрема на саміті на Алясці.

«Путін справді хоче закінчення війни, мирна пропозиція є на столі», — уточнив він.

Також Стів Віткофф зазначив, що буде потрібна особиста присутність Путіна на переговорах для укладання мирної угоди.

Стів Віткофф також заявив, що цього тижня зустрінеться із представниками України у Нью-Йорку. Американська сторона організує зустрічі щодо врегулювання як українсько-російського, так і інших конфліктів.

Нагадаємо, Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України.

Журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, уточнив, що президент держави-агресорки висловив готовність заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях взамін на виведення українських військ з Донецької області.

Тим часом Україна пережила чергову повітряну атаку. Зокрема, у Сумах після ударів зникло світло, а в Херсоні загинула жінка.

Наступна публікація

