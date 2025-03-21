У Трампа вирішили переглянути угоду щодо мінеральних ресурсів України – FT

Видання інформує, що американська адміністрація хоче внести до ширшої економічної угоди з Україною окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається нових умов для доступу Штатів до критично важливих мінералів та енергетичних активів України, розширюючи свої економічні вимоги до Києва.

Про це повідомляє Financial Times.

США хочуть, щоб Україна погодилась на детальні положення щодо того, хто володітиме та контролюватиме спільний інвестиційний фонд, а також на ширший масштаб угоди. За словами двох українських посадовців, йдеться про американське володіння іншими економічними активами України, зокрема атомними електростанціями.

Це фактично означало б перегляд ще не підписаної угоди про мінеральні ресурси, яку було погоджено за кілька днів до того, як Трамп і президент України Володимир Зеленський публічно посварилися у Білому домі.

Українські чиновники занепокоєнні тим, що Київ може зазнати тиску щодо невигідних умов у ширшій угоді, особливо після призупинення Вашингтоном на початку березня військової допомоги та надання розвідданих.

Як заявили держсекретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волтц, під час телефонної розмови цього тижня Трамп і Зеленський "обговорили електропостачання України та атомні електростанції".

"[Президент Трамп] сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своїм знанням у сфері електроенергетики та комунальних послуг", – йдеться у підсумковому звіті.

Там також зазначено, що власність США на українські енергетичні об'єкти забезпечила б "найкращий захист" для енергетичної інфраструктури держави.

Своєю чергою Зеленський заявив, що обговорював із Трампом лише одну атомну електростанцію – Запорізьку.

Американська адміністрація стверджує, що економічні інвестиції США в Україну є достатньою гарантією безпеки, яка здатна запобігти новому вторгненню Росії після будь-якого потенційного припинення вогню.

Українські та американські посадовці повідомили, погоджена у лютому угода про мінерали, яку Київ вважав прийнятною, досі не підписана, оскільки обидві сторони ведуть складні переговори щодо ширших економічних та безпекових питань.

"Ми готові підписати її. Було б дивно ігнорувати це питання", – сказав наближений до Зеленського український високопосадовець.

Двоє українських посадовців-учасників переговорах зі США щодо мінеральних ресурсів заявили, що адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що вони працюють над ширшою угодою", – зазначив один із посадовців.

Речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що "економічне партнерство, пов'язане з критично важливими мінералами, енергетикою та економічним зростанням обох країн, залишається предметом обговорення", але додав: "Ми вже перейшли до питань припинення вогню та шляху до тривалого миру."

Україна хотіла просувати переговори поступово та спочатку обговорити угоду щодо мінералів, перш ніж включати інші аспекти американських інвестицій.

Переговори викликають серйозне занепокоєння в Україні.

"З якого це часу передавання стратегічного сектора іноземній державі дорівнює безпеці? Це більше схоже на поглинання, ніж на захист", – написала у Мережі українська народна депутатка Інна Совсун.

Нагадаємо, 20 березня Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже найближчим часом.