У Трампа "визначились", хто має надати Україні гарантії безпеки

В Європі зауважують, що готові надати гарантії безпеки, але для цього потрібна участь США.

Президенту України Володимиру Зеленському "слід визнати", що гарантії безпеки його країні надаватиме Європа, а не Сполучені Штати Америки.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Sky News.

"Міністр фінансів США заявив, що Володимиру Зеленському слід визнати, що гарантії безпеки Україні надасть Європа", – йдеться у повідомленні.

Скотт Бессент також зауважив, що ситуація щодо мирної угоди між Росією та Україною залишається нестабільною.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна "докладе всіх зусиль", щоб надати гарантії безпеки Україні. Він також додав, що для міцних гарантій "потрібна співпраця США".

Нагадаємо, за словами Бессента, США без вагань підуть на санкції проти РФ для негайного максимального впливу, якщо це допоможе припинити вогонь в Україні.

Читайте також: