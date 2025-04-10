У Трампа вразили заявою про перебування військових з Китаю на війні

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Солдати з Китаю, які потрапили у полон на війні в Україні, ймовірно, не можуть бути “чимось більшим - ніж найманцями чи добровольцями”.

Про це заявив спецпосланець президента США у справах України Кіт Келлог під час виступу в Джорджтаунському університеті, пише Іndependent.

Посланець американського лідера наголошує, мовляв, “ще не переконаний”, що китайські солдати були відправлені офіційним Пекіном.

Реклама

“У військових є аксіома: перший звіт завжди помилковий. Це один із тих випадків, мовляв, давайте посидимо склавши руки і подивимось, як це буде. Тому що це можуть бути добровольці”, - сказав Келлог.

Американський посадовець наголосив, що на стороні України воюють також добровольці з інших країн. Зокрема, із США. Крім того, Келлог додав, що перші звіти китайського персоналу не відповідають даним про розгортання Північною Кореєю тисяч військових на передовій.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ЗСУ взяли в полон військових з Китаю. В американському Держдепартаменті наголосили, що Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні.

Представники спецслужб повідомили, скільки громадян Китаю воює проти України. Відомі дані понад 140 китайських громадян, які вже уклали контракт, пройшли підготовку та служать в збройних силах Росії

Дата публікації 11:10, 09.04.25 Кількість переглядів 35 США заметушился через Китай, але радіти зарано! Експерт пояснив, що відбувається в голові Трампа!