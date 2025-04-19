У Трампа встановили новий крайній термін для припинення вогню: політолог розкрив деталі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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У Вашингтоні готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це нереальна мета. Цю заяву держсекретар США Марко Рубіо зробив після переговорів у Парижі. Це спосіб тиску і на Росію, і на Україну, і на європейців, оскільки Трампу потрібні результати до конкретної дати.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політолог Володимир Фесенко.

У Трампа, за словами Фесенка, дійсно була установка домогтися угоди про припинення вогню до 20 квітня.

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«Чому 20 квітня? Не тільки тому, що це священний день для християн. Дати змінюються щороку за календарем. Проте цього року ще одна особливість: християни західного і східного спрямування святкують Великдень в один день. Але для Трампа тут інша символіка. Цього дня — рівно три місяці його президентства. А він дуже уважно ставиться до таких дат і хоче мати досягнення до такої дати. Тому зараз підганяє своїх переговірників. І Марко Рубіо зокрема, щоби були якісь результати», — зазначив політолог.

Американці, вважає він, намагаються чинити тиск на інші сторони переговорного процесу. Зокрема це стосується і України, і Росії, і Європи.

І тепер є новий дедлайн, новий крайній термін. Найімовірніше, припускає Фесенко, йдеться про кінець квітня.

«Він теж не випадковий. Справа у тому, що на початку травня, 1-2 травня, — 100 днів президентства Трампа. А це дата дуже значуща у США. Там завжди аналізують, оцінюють перші 100 днів будь-якого президента, який починає своє правління. І Трампу треба показати результати. Не тільки щодо припинення вогню в Україні», — сказав спікер.

Трамп також готує ще один результат — уже анонсовано, що наступного тижня може відбутися підписання ресурсної угоди між США та Україною. І це теж не випадково, вважає Фесенко.

«Трамп поспішає до дати. Як у радянські часи, до дат потрібні трудові звершення, трудові подвиги. Ось таких подвигів Трамп чекає від своїх дипломатів і переговірників. Тому й Рубіо ось так жорстко заявляє, що США можуть вийти з переговорного процесу. Це спосіб тиску на всіх. І на Росію, і на нас, і на європейців», — наголосив гість ефіру.

Він нагадав, що Росія висуває вимоги про те, щоб у процесі реалізації припинення вогню з неї почали знімати санкції. А без Європи багато санкцій зняти просто неможливо.

«Наприклад, обмеження щодо банківських платежів, щодо системи SWIFT. Без Європи зробити це неможливо. Велика частина заморожених російських активів — у Європі. Росіяни дуже хочуть їх отримати. І навіть хочуть поділитися з американцями. Одна з їхніх компромісних пропозицій — мовляв, давайте використаємо російські активи не для відновлення України, як хочуть європейці, а купимо американські „Боїнги“ для Росії. Головне, щоб Україні не дісталося. Ось така хитра пропозиція. Абсолютно впевнений, що і Україна, і європейці на це не погодяться», — сказав Фесенко.

Це демонструє підлі методи Росії і те, яким чином росіяни намагаються вигадати різні хитрі схеми, щоб спрямувати переговорний процес у хибному напрямку. Тому, переконаний політолог, справа навіть не в датах. Головна проблема полягає в позиції Росії.

«Вона каже, що, мовляв, зараз не час для повного припинення вогню. Вони проти самої ідеї повного припинення вогню. Україна на це погодилася ще місяць тому, а Росія не погоджується. Тому американці мають правильний діагноз поставити. Не в Україні проблема, не в європейцях, а в Путіні і в російській позиції», — резюмував гість ефіру.

Нагадаємо, у Трампа назвали умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни.