В Трампа висловилися про територіальний обмін між Україною і Росією у в межах мирної угоди

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки запропонували Росії та Україні мирну угоду, яка передбачає обмін деякими територіями та заморожування конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

З його слів, нібито країнам доведеться відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін контролює.

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"Доведеться провести деякі територіальні обміни", – сказав Венс.

Він зазначив, що у підсумку лінія розмежування не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалась зараз.

"Нинішні лінії, десь поруч із ними, – ось де зрештою, я думаю, будуть проходити нові лінії конфлікту", - висловився Венс.

Для того щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України", наголошує американський посадовець. З його слів, Штати зробили Москві та Києву "дуже чітку пропозицію" щодо шляху до мирної угоди. Мовляв, "настав час, коли вони повинні або сказати "так", або Сполучені Штати повинні вийти з цього процесу".

Венс зауважив, що налаштований "оптимістично" щодо переговорів, додавши, що, на його думку, всі сторони досі вели переговори сумлінно.