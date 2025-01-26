"У Трампа є лише пів року": Портніков сказав, чим президент США може натиснути на Путіна

Президенту США Дональду Трампу необхідно протягом щонайбільше шести місяців домовитись з Путіним. Якщо цього не станеться, йому доведеться за 3-4 місяці виділяти нові пакети допомоги Україні.

Про це розповів Журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Еспресо".

"Трамп прекрасно розуміє: якщо він припинить допомогу Україні, то з ним ніхто і говорити не буде. А про що тоді з ним говорити? Бо припустимо, буде ще шість місяців допомога, а потім в України не буде зброї, і Путін ще кілька областей зможе завоювати, а далі сам буде розмовляти з Україною про капітуляцію. Навіщо йому Трамп?", – зауважив журналіст.

Портніков підкреслив, що в разі припинення допомоги від США, Україна зможе воювати приблизно шість місяців. Тому у Трампа немає іншого виходу, ніж встигнути за пів року домовитись з Путіним, або ж через 3-4 місяці запропонувати якісь нові пакети військової допомоги.

"Ба більше, обіцянка цих нових пакетів допомоги може стати реальним козирем на перемовинах з Путіним. Тобто – якщо ви не узгодите рішення про припинення вогню, наприклад, до 1 квітня, то ми 2 квітня розглянемо новий пакет допомоги Україні, який буде набагато радикальнішим. А якщо розмовляти з Путіним "давайте ми з вами домовимося, і тоді обіцяємо, що ніякої допомоги не буде", то чого йому з нами розмовляти? Я поки не бачу реальних загроз того, що ситуація буде змінюватися, але й не бачу, що допомога буде сильно збільшуватися ", – підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, Портников назвав умову для закінчення війни в Україні. На його думку, зараз Путін не готовий воювати з НАТО з однієї простої причини: конвенційну війну з Альянсом він програє.

Читайте також: