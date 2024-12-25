У Трампа є механізми, щоб заохотити Путіна до миру — дипломат

У новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа є інструменти, щоб зацікавити російського диктатора Путіна припинити агресію проти України.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Він заявив, що у Путіна в голові не лише знищення України, але і певний привілейований статус Російської Федерації в Європі й в інших частинах світу.

"І, власне, тому, я абсолютно впевнений, що Дональд Трамп, нехай він може і поїхати першим візитом чи якимось іншим до Путіна, він не зможе досягнути цих цілей, оскільки несумісні ані цінності, ані інтереси Російської Федерації і Сполучених Штатів. Власне тому можна говорити лише про припинення вогню або замороження конфлікту, ну точно не про сталий, справедливий, тривалий мир, - заявив Хара.

Експерт зазначив, що основні принципи та механізми з росіянами обговорювати немає сенсу.

"Їх не можна з Російською Федерацією зараз якимось чином переговорити і домовитися, оскільки Росія є те, що називається ревізіоністською потугою, їм і не подобається той світовий устрій, який склався після розвалу Радянського Союзу. Ну, і зрозуміло, зі зміною потуг на європейському континенті і в інших частинах світу", - зауважив він.

Дипломат заявив, що російська економіка потерпає від дій санкцій, тому, на його думку, саме цим Трамп може схилити Путіна до миру.

"Тому я не думаю, що відбудеться така широкомасштабна нормалізація, хоча зрозуміло, що Трамп намагатиметься заохотити Путіна певними речами. І найбільше, чим він може заохотити, це скасуванням певних болючих для Росії санкцій. От нещодавно були двоє "хороших рускіх", звичайно, в лапках, Шульман і Собчак, і Собчак прощупувала питання, каже, що: "Ну, Путін, можливо, готовий погодитися віддати Україні чотири області". Ну, про Крим, звичайно, вони мовчать, в обмін на скасування санкцій, оскільки це доволі болюче б'є по російській економіці і схоже, що вони знаходяться на межі економічного колапсу. Власне, така часткова нормалізація може відбутися, але широкомасштабної такої нормалізації не може бути, допоки Україна буде не погоджуватися з новим статусом. Я маю на увазі, ми можемо молчазно визнати, що не можемо силою зброї звільнити всі території і відкладемо це в майбутнє”, - сказав дипломат.

Крім того, на думку експерта, важливо, щоб Україна не відмовлялося від свого права на збройних захист і відвоювання тимчасово окупованих територій.

"І в цьому контексті, до речі, дуже важливо, щоб в умовах перемир'я чи миру, як завгодно його будуть називати, а найголовніше перед нашими західними партнерами, ми не погодилися на пункт, що ми збираємося лише дипломатією звільняти ці території. Тобто це буде стратегічна помилка України, якщо ми відмовимося від нашого права на збройний захист, на збройне звільнення наших територій. Але зрозуміло, що ми зараз в доволі скрутному становищі, і зараз поки що в нас немає достатньо сил, щоби виконати таке завдання. І, власне, якщо ми не будемо визнавати за Російською Федерацією незаконну окупацію, анексію українських територій, то зрозуміло, тоді і просто-напросто ця війна буде відкладена, якщо не на кілька років, то можливо там до наступного покоління. Сподіваюся, що ні", - додав Хара.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампу доведеться змусити Путіна до сценарію США.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц збирається до Москви з мирною місією.

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