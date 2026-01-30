У Трампа заявляють про одне невирішене питання на шляху до миру: у Кремлі не згодні

Володимир Путін і Юрій Ушаков. / © Associated Press

У Росії відкидають заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що найскладніша розбіжність між Україно і РФ — це питання Донбасу.

Про це заявив помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков у коментарях росЗМІ.

Він наголосив, що не згоден зі словами Рубіо про те, ніби під час переговорів щодо України узгоджено все, окрім територіального питання.

«Я так не думаю», — відповів Ушаков на запитання щодо наявності лише однієї перешкоди на шляху до укладання угоди.

Втім, які ще питання залишаються невирішеними, помічник «фюрера» не сказав.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо після переговорів в Абу-Дабі заявив, що головна проблема між Україною і РФ у досягненні миру - Донбас. З його слів, «вдалося звузити коло питань до одного центрального». Наразі, каже американський посадовець, триває активна робота над врегулюванням територіального питання та долі регіону.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що одне з «проблемних питань» у переговорному процесі — це бачення закінчення війни. Наразі Київ і Москва не може знайти компроміс у територіальному питанні — щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область.

