У Трампа заявили про "великий прогрес" у мирному врегулюванні російсько-української війни

Керолайн Левітт зробила заяву про переговори України і РФ / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа досягла великого прогресу на шляху мирного врегулювання російсько-української війни.

Прессекретарка Білогго дому Керолайн Левітт заявила про це 3 червня під час брифінгу.

«Я просто хотіла б нагадати, якого прогресу ми досягли лише за чотири місяці. Минулого року в цей час було немислимо, щоб Росія та Україна вели прямі переговори. Саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни вчора сіли за стіл переговорів», — сказала Левітт.

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Нагадаємо, Туреччина заявила про готовніть до третього раунду переговорів між РФ та Україною.

Раніше західні ЗМІ оцінили перспективи переговорів України та РФ та зазначили, що на переговорах у Стамбулі 2 червня не відбулося критичних зрушень у бік миру.

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