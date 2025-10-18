У Трампа заявили, що терпіння США щодо війни в Україні вичерпується

Дональд Трамп. / © Associated Press

Терпіння президента США Дональда Трампа та американського народу щодо війни в Україні вичерпується. Київ і Москва мають прийняти реальність і сісти за стіл переговорів.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

За її словами, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та "посилено" працювати для завершення війни.

“Неможливо переоцінити зусилля президента та його команди. У мирних перемовинах бере участь багато людей, але особливо президент, який не спить і цілодобово працює заради миру. Він продовжить це робити щодо Росії та України, як зробив з Ізраїлем та Газою”, - заявила Леввіт.

Вона нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав розмову з “фюрером” РФ Володимиром Путіним. Представниця Білого дому називає ці дві бесіди “сердечними, але дуже відвертими”.

“Президент Сполучених Штатів сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими і втомленими від цієї війни", - наголосила Левітт.

Нагадаємо, 17 жовтня відбулася зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі. The Hill пише, що розмова відбулася без будь-якого серйозного протистояння між двома сторонами, але порозуміння щодо способу завершення війни, здається, не було досягнуто.

Разом з тим значного прориву не сталося. Зустріч двох президентів тривала понад дві години. Лідери обговорили всі ключові питання: позиції українців на полі бою, далекобійність, ППО та ракети «Томагавк».