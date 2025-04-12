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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Трампа заявили, що він незадоволений діями Росії, так і діями України

У Трампа кажуть, що роблять все можливе для припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Щеленський, Дональд Трамп, Путін

Володимир Щеленський, Дональд Трамп, Путін / © ТСН.ua

Речниця адміністрації президента Сполучених Штатів заявила, що Дональд Трамп висловив розчарування як діями Росії, так і діями України у питанні припинення війни.

Про це Керолайн Левітт заявила під час пресконференції.

Вона заявила, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф перебуває у РФ на переговорах з диктатором Путіним, що є важливим етапом дипломатичного процесу, спрямованого на припинення війни.

Крім того, Левітт заявила, що Трамп постійно висловлює розчарування діями обох сторін конфлікту — і Москви, і Києва.

«Я думаю, що президент досить чітко дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу в переговорах щодо укладення мирної угоди, і ми збираємося використовувати ці важелі», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з посланцем кремля Кирилом Дмітрієвим нібито запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передачу Росії чотирьох областей України — «для швидшого завершення війни».

Ми раніше інформували, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент США Дональд Трамп став більш жорстким щодо кремлівського очільника, адже усвідомив, що Путін не хоче миру.

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