Президент Фінляндії про Трампа / © Getty Images

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У президента Сполучених Штатів Дональда Трампа закінчується терпіння щодо Росії у контексті закінчення війни в України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, який напередодні мав розмову з головою Білого дому, інформує Yle.

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляйтеся, а потім знову висуває умови", - сказав президент Фінляндії.

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Він заявив, що у нього склалася така думку про американського президента після їх розмови та спільної гри у гольф.

Також Стубб зазначив, що закликав відстежувати найближчими днями заяви сенатора Ліндсі Грема, натякнувши на санкції.

"Я сам бачив деякі з них, якщо вони матеріалізуються як такі, це матиме дуже велике значення", - повідомив президент.

Президент Фінляндії розповів Трампу, що Кремль розуміє лише силу, зокрема використання заморожених російських активів для підтримки України та посилення санкцій.

Раніше повідомлялося, що Трамп натякає Путіну на санкції через затягування Москвою переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Ми раніше інформували, що Європа намагається втримати важелі впливу, поки Трамп веде переговори з Кремлем.