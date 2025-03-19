У Трампа заплановані додаткові переговори щодо України та Росії - подробиці

Білий дім сьогодні зробить нову спробу досягти припинення вогню між Росією та Україною.

Радник США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що сьогодні заплановані розмови з українськими та російськими колегами щодо умов припинення вогню.

Про це повідом телеканал SkyNews.

За словами радника Трампа, дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту тривають. Він зазначив, що "човникова дипломатія" складна, однак усі сторони працюють над тим, щоб переконати Україну та Росію зупинити бойові дії.

Радник Трампа Волц назвав телефонну бесіду між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним "історичною" і спростував чутки про те, що американський лідер змушений був довго чекати початку розмови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 березня відбулась телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

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