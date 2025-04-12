У Трампа запропонували "розділити" Україну як Берлін 45-го: в РФ відреагували

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

В Росії відреагували на заяву спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога про поділ Україну на зони контролю - який був у післявоєнному Берліні 1945-го.

Про це заявив “посол” так званої “ЛНР” в Росії Родіон Мірошник, пишуть росЗМІ.

З його слів, ідея Келлога про поділ України на зони контролю “є одним із варіантів заморозки конфлікту”. Втім, наголошує він, це може призвести до нової ескалац.

Реклама

Пропозиція Келлога

Спецпредставник президента Кіт Келлог зробив цинічну пропозицію: пропонує розділити Україну, як Берлін після війни.

“Це могло б мати вигляд майже як у Берліні після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона”, - наголосив політик.

Втім, згодом він заявив, мовляв, його “слова спотворили". Нібито журналісти не зрозуміли його слова про "розподіл" України. Адже він мав на увазі розміщення сил підтримки після припинення вогню в Україні.

Дата публікації 22:48, 11.04.25 Кількість переглядів 18 Митний тайфун від США й перемовини Віткоффа з Путіним: аналіз головних подій