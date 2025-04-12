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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Трампа запропонували "розділити" Україну як Берлін 45-го: в РФ відреагували

Пізніше Келлог заявив, мовляв, його "слова спотворили".

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

В Росії відреагували на заяву спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога про поділ Україну на зони контролю - який був у післявоєнному Берліні 1945-го.

Про це заявив “посол” так званої “ЛНР” в Росії Родіон Мірошник, пишуть росЗМІ.

З його слів, ідея Келлога про поділ України на зони контролю “є одним із варіантів заморозки конфлікту”. Втім, наголошує він, це може призвести до нової ескалац.

Пропозиція Келлога

Спецпредставник президента Кіт Келлог зробив цинічну пропозицію: пропонує розділити Україну, як Берлін після війни.

“Це могло б мати вигляд майже як у Берліні після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона”, - наголосив політик.

Втім, згодом він заявив, мовляв, його “слова спотворили". Нібито журналісти не зрозуміли його слова про "розподіл" України. Адже він мав на увазі розміщення сил підтримки після припинення вогню в Україні.

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