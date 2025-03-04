У Трампа заявили, що ситуація з допомогою – це "батіг" для Зеленського

Радник стверджує, що президент США "використовує важку артилерію", щоб донести до президента України своє бажання "припинити вбивства".

Призупиненням військової допомоги президент США Дональд Трамп агресивно намагається змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на угоду, яка зупинить війну.

Про це заявив старший радник американського президента Джейсон Міллер, повідомляє CNN.

"Президент Трамп – єдина людина, яка говорить про припинення вбивств, і іноді лідери можуть використовувати метод "пряника", а іноді – "батога", – сказав Міллер, коментуючи призупинення військової допомоги для України.

"І в цьому випадку, я думаю, президент Трамп використовує важку артилерію, щоб донести свою точку зору до президента Зеленського, а саме те, що президент Трамп хоче припинити вбивства. Зеленський має повернутися за стіл переговорів. Він має поставитися до цього серйозно", – висловився старший радник президента США.

До слова, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський начебто продемонстрував небажання обговорювати можливість мирного врегулювання з Росією.