У Трампа заявили, що він не буде зустрічатись з Зеленським - AP

У команді політика запевняють, що взагалі не планували ніякої зустрічі.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не буде зустрічатись з президентом України Володимиром Зеленським на цьому тижні.

Про це повідомляє AP.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, між командою Трампа та Зеленського не було заплановано жодної зустрічі, попри заяву українських офіційних осіб минулого тижня про те, що президент України планував зустрітися Трампом.

Сам Трамп під час свого виступу у штаті Джорджія висміяв слова президента Джо Байдена про те, що якщо США будуть підтримувати Україну, то вона виграє війну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що його зустріч з Дональдом Трампом може відбутись 26 або 27 вересня.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп зробив цинічну заяву про візит Зеленського до США.

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