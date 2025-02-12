У Трампа заявили, що він прагне якнайшвидше завершити війну, аби припинити страждання українців

Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну та вирішити конфлікт, який, на його думку, не стався б, якби він був при владі.

Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент, передають Новини.LIVE.

"Це частина основи для ширшої мирної угоди, яку має на думці президент Трамп. Він прагне якнайшвидше розпочати процес вирішення цього конфлікту. Як ви вже чули від президента Трампа, він вважає, що цей конфлікт не стався б, якби він був при владі", - розповів міністр.

За його словами, Трамп налаштований завершити війну якнайшвидше.

"Однак зараз війна триває, і український народ переживає ці жахіття. Трамп налаштований покласти їм кінець якомога швидше", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

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