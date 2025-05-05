У Трампа з'являється неприязнь до Москви: експерт розповів, що дратує президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президента США Дональда Трампа виводять з себе маніпуляції диктатора РФ Володимира Путіна в мирному процесі між РФ і Україною.

Про це заявив дипломат Роман Безсмертний в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

З його слів, американський лідер "прекрасно розуміє", що Путін не збирався укладати мирну угоду з Україною і йти на перемир'я. Втім, президент США у такій ситуації виходить зі своїх власних інтересів, а також інтересів Вашингтона.

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"Проблем перед Вашингтоном - зростає і не зменшується. І це прямий наслідок нерозторопної політики, яку реалізує Вашингтон. І тут у Трампа все більше і більше буде накопичуватися не те, що тривога, я б навіть сказав неприязнь колосальна, зокрема і до Москви в цьому відношенні", - висловився Безсмертний.

Експерт каже, що під час останнього інтерв'ю для NBC News Трамп нервував, коли журналістка запитувала його про перемир'я і переговори в контексті війни.

"Така нервова напруженість під час розмови на цю тему виразно свідчить про те, що Москва починає його дратувати, заганяючи весь час його в глухий кут. Бо в цьому випадку Київ приймає позицію, яку трактує на даному етапі з точки зору перемир'я Вашингтон", - додав Безсмертний.

Нагадаємо, видання The Telegraph писало про те, що Дональд Трамп стає войовничим щодо Росії. Його прагнення швидко покласти край війні в Україні зійшло нанівець. Здається, лише тепер він починає розуміти, що перешкода для його амбіцій не в Києві, а в Кремлі.

На тлі цього в Держдепі навіть зробили заяву про те, що Штати виходять з переговорів України та РФ та більше не планують виконувати роль посередника. Нібито відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви, наголосила представниця Держдепу.

Дата публікації 17:37, 05.05.25 Кількість переглядів 1 Справжні мотиви Трампа: експерт проаналізував останні гучні рішення лідера США