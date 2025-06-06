У Трампа кардинально змінили думку про операцію “Павутина”: нова заява

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог зробив нову заяву про операцію “Павутина” та похвалив українські спецслужби. Хоч раніше заявля, мовляв, це може призвести до ескалації.

Про це американський посадовець написав у соцмережі X.

Події 1 червня Келлог назвав “прикладом ефективного і сміливого лідерства”. З його слів, "сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою". Саме таке лідерство, наголосив Келлог, продемонстрували СБУ, ГУР Міноборони та український міністр оборони Рустем Умєров.

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"Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити кровопролиття й покласти край війні", – написав він.

Реакція США на “Павутину”

Раніше Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News заявив, що потужна атака українських БпЛа на аеродроми стратегічної авіації Росії під назвою “Павутина” нібито підвищила ризик ескалації конфлікту. Мовляв, коли під час війни "ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику".

Видання The Atlantic пише, що за інформацією американських посадовців, Дональд Трамп у приватних розмовах висловив розчарування ударами українських дронів. На його думку, такі дії можуть загострити конфлікт.

Втім, разом з тим, заявляє Axios, Трамп також висловив захоплення атакою на російські військові об’єкти. «Досить сильно», — так, за словами одного зі співрозмовників, він прокоментував операцію СБУ.

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Тим часом американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль прирівняв операцію "Павутина" до ліквідації бен Ладена. За словами сенатора, операція "Павутина" спростовує хибну думку про нібито програш України у війні. Ба більше — вона може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва.

Дата публікації 12:11, 05.06.25 Кількість переглядів 260 Путін готує помсту за літаки! Трамп порушив мовчанку, а Зеленський розлютився