У Трампа знову запитали, хто наказав не відправляти Україні зброю: що відповів президент

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, досі не цікавився тим, хто віддав наказ призупинити допомогу з озброєнням Україні.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів у Білому домі, повідомляє “Укрінформ”.

“Я не думав про це”, - відповів Трамп на запитання, чи дізнався він те, хто саме віддав таке розпорядження.

Реклама

Він наголосив, мовляв, зараз зосереджений на ситуації в Україні та постачанні боєприпасів. Тому, каже Трамп, поки “не вдавався” до цього.

Після цього очільник Білого дому різко переключився на інше запитання.

Нагадаємо, на початку липня Пентагон вирішив відтермінувати постачання Україні деяких видів зброї. У Білому домі таке рішення пояснили тим, що варто «поставити інтереси Америки на перше місце». Крім того, чинна адміністрація звинуватила колишню, Джо Байдена, у бездумному роздаванні зброї.

Втім, менш ніж за тиждень Дональд Трамп пообіцяв більше оборонної зброї для України. Він заявив про глибоке розчарування діями Крепмляа, наголосивши, що той не припиняє війну, внаслідок чого щодня гинуть люди.

Реклама

Дата публікації 07:47, 09.07.25 Кількість переглядів 27 Розмова Трампа з путіним обернулась для України небаченим обстрілом. Що відомо на ранок?