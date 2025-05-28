ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
9808
Час на прочитання
1 хв

У Трампа жорстко відреагували на погрози Медведєва про Третю світову

Кіт Келлог, спецпосланець президента США, жорстко розкритикував коментарі Дмитра Медведєва щодо Третьої світової війни, назвавши їх безрозсудними й неприйнятними для країни, яка претендує на статус світової держави.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпосланець президента США Кіт Келлог виступив із різкою критикою заяв заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який раніше згадував про ймовірність Третьої світової війни.

У дописі в мережі X Келлог назвав подібні висловлювання неприпустимими.

«Розпалювання страху перед Третьою світовою війною — це прикрий, безрозсудний коментар Мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави», — заявив Келлог.

Він також повідомив, що колишній президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити війну в Україні та припинити подальші жертви.

Крім того, спецпосланець нагадав про обіцянку Москви надати відповідний «меморандум» щодо перемир’я.

«США очікують отримання від Росії обіцяного нею меморандуму», — зазначив Келлог.

На завершення він звернувся до російської влади із закликом зупинити вогонь.

«Припиніть вогонь зараз», — наголосив Келлог.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Путіна, зазначивши, що він «грається з вогнем».

Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив США Третьою світовою війною.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie