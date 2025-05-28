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У Трампа жорстко відреагували на погрози Медведєва про Третю світову
Кіт Келлог, спецпосланець президента США, жорстко розкритикував коментарі Дмитра Медведєва щодо Третьої світової війни, назвавши їх безрозсудними й неприйнятними для країни, яка претендує на статус світової держави.
Спецпосланець президента США Кіт Келлог виступив із різкою критикою заяв заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який раніше згадував про ймовірність Третьої світової війни.
У дописі в мережі X Келлог назвав подібні висловлювання неприпустимими.
«Розпалювання страху перед Третьою світовою війною — це прикрий, безрозсудний коментар Мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави», — заявив Келлог.
Він також повідомив, що колишній президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити війну в Україні та припинити подальші жертви.
Крім того, спецпосланець нагадав про обіцянку Москви надати відповідний «меморандум» щодо перемир’я.
«США очікують отримання від Росії обіцяного нею меморандуму», — зазначив Келлог.
На завершення він звернувся до російської влади із закликом зупинити вогонь.
«Припиніть вогонь зараз», — наголосив Келлог.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Путіна, зазначивши, що він «грається з вогнем».
Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив США Третьою світовою війною.