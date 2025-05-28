У Трампа жорстко відреагували на погрози Медведєва про Третю світову

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Кіт Келлог виступив із різкою критикою заяв заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який раніше згадував про ймовірність Третьої світової війни.

У дописі в мережі X Келлог назвав подібні висловлювання неприпустимими.

«Розпалювання страху перед Третьою світовою війною — це прикрий, безрозсудний коментар Мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави», — заявив Келлог.

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Він також повідомив, що колишній президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити війну в Україні та припинити подальші жертви.

Крім того, спецпосланець нагадав про обіцянку Москви надати відповідний «меморандум» щодо перемир’я.

«США очікують отримання від Росії обіцяного нею меморандуму», — зазначив Келлог.

На завершення він звернувся до російської влади із закликом зупинити вогонь.

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«Припиніть вогонь зараз», — наголосив Келлог.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Путіна, зазначивши, що він «грається з вогнем».

Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив США Третьою світовою війною.