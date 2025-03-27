У Трампа зробили невтішну заяву про окуповані території України

Агресорка Росія не піде з окупованих українських територій. Втім, юридично вони не є частиною Російської Федерації. Це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів.

Про це заявив спецпосланець президента США Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Американський посадовець наголосив, що Москва фактично контролює всю Луганську область, а частково - Донецьку, Запорізьку та Херсонську. За словами Келлога, у будь-якому варіанті врегулювання війни важливо розрізняти де-факто та де-юре контроль.

"Тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", - наголосив спецпосланець Дональда Трампа.

Келлог зауважив, що для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції Києва і Москви, а також знайти компроміс, "який хоча б частково задовольнить обидві сторони".

"Нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне", - додав Келлог.