У Трампа зробили потужну заяву про розмову із Зеленським

Спецпосланець в Україні генерал Кіт Келлог назвав телефонну розмову президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського "чудовою". Команди Києва та Вашингтона працюють "надзвичайно добре".

Про це американський політик заявив в ефірі телеканалу Fox News, пише "Інтерфакс".

"Дзвінок був просто чудовим. Справді, це було дуже дивно для мене. Ми на 58-му дні. Президент Трамп уже розмовляє з Путіним і Зеленським. Це термін, коли ви фактично ведете переговори з обох сторін, поки ми не досягнемо повного припинення вогню, що веде вас до мирного договору", - висловився Келлог.

Він також згадав тезу, яку неодноразово озвучував американський лідер про те, що війна в Україні не почалася, якби Трамп був президентом. За словами Келлога, очільник Білого дому "докладає дуже, дуже багато зусиль, щоб це зробити (закінчити війну - Ред.)".

Нагадаємо, 19 березня відбулася перша розмова Трампа і Зеленского після суперечки в Овальному кабінеті. Український лідер повідомив, вони дійшли згоди у тому, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру.

Читайте також: