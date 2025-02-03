У Трампа зробили сенсаційну заяву про поступки задля закінчення війни в Україні

Кіт Келлог анонсував, що найближчим часом відбудеться "дискусія з усіма".

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Про це повідомляє RFE/RL.

У своїй заяві про поступки щодо врегулювання війни Келлог сказав, що президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій".

За словами представника американського лідера, "і Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін", – додав Келлог.

Нагадаємо, сам президент США Дональд Трамп заявив, що його представники запланували низку зустрічей та переговорів з Україною і Росією та "різними сторонами".