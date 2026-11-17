Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон продовжує роботу над завершенням війни в Україні і «досягає прогресу». Втім, попереду — на шляху до укладання миру — «серйозні виклики».

Про це йдеться у його заяві в Мережі Х.

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Кушнер наголосив, що президент США Дональд Трамп «налаштований домогтися міцного миру». За словами американського посланця, напередодні його команда провела розмову з помічником «фюрера» Юрієм Ушаковим, а також переговори з Києвом і європейськими партнерами — за участі радників з нацбезпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представники ЄС і НАТО.

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Посланець США каже, що розпочалася підготовка порядку денного наступної багатосторонньої зустрічі щодо України, яку планують провести найближчим часом.

«Ми досягаємо прогресу, тісно співпрацюючи з Росією, Україною і Європою, на шляху до результату, який зможе покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та створити основи для тривалого миру», — наголосив Кушнер.

Зі слів спецпредставника Трампа, головним питанням переговорів залишається те, як завершити війну та створити такі гарантії безпеки після неї, які унеможливлять нову агресію.

Він наголосив, що НАТО й надалі залишатиметься «важливою опорою» безпеки в Європі. Водночас Штати прагнуть посилити наявні механізми безпеки, зокрема зобов’язання партнерів, комунікацію, прозорість і запобігання ескалації.

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Кушнер наголосив, що «успішним результатом в межах переговорів» буде Україна як суверенна, безпечна та процвітаюча країна. Для цього, за його словами, необхідні три основні складові:

надійні гарантії безпеки — щоб захистити Україну від майбутньої російської агресії.

шлях до членства в ЄС — для закріплення європейського майбутнього України.

комплексний план післявоєнного відновлення — за участю європейських партнерів, Світового банку та інших організацій; він має забезпечити фінансову стабільність, відбудову, інвестиції та довгострокове економічне зростання.

Водночас Кушнер зауважив, що «попереду залишаються серйозні виклики, а остаточна мирна угода потребуватиме складних рішень».

«Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджується на розбіжностях між сторонами, ми продовжуємо спостерігати появу позитивних і конструктивних ідей у результаті серйозних обговорень, що відбуваються поза увагою громадськості», — додав він.

Мирні переговори — останні новини

США розпочали підготовку нового раунду переговорів щодо завершення війни. Після консультацій із Росією та європейськими партнерами президент Володимир Зеленський повідомив про «непросту розмову». За його словами, досі між сторонами «залишаються суттєві розбіжності».

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа долучиться до мирних переговорів щодо України в новому форматі «E5 + ЄС». До складу європейської групи E5 входять п’ять держав — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Втім, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес розкритикував такий формат участі країн Європи у перемовинах. Він заявив, що жодних рішень щодо європейської безпеки не будуть ухвалювати без участі його країни за столом переговорів.

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