Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Зустріч спецредставника президента США Стіва Віткоффа та президента Росії Володимира Путіна може стати фінальним акордом поточної стратегії американського лідера Дональда Трампа щодо Москви. Темою обговорення була узгоджена із західними партнерами ініціатива припинення вогню у війні в Україні, яку адміністрація Трампа передала Росії. Запропоновані умови вкрай вигідні для Москви.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на джерела.

Якщо Кремль відкине запропонований Вашингтоном варіант, навіть найбільш доброзичливі до Москви політики на Заході будуть змушені визнати: жодного компромісу з Росією досягти неможливо.

Суть пропозиції США для Росії щодо України

Умови Вашингтона передбачають:

перемир’я в Україні замість повноцінної мирної угоди;

фактичне збереження окупованих Росією територій, питання яких буде відкладене на 49 або 99 років;

зняття більшості санкцій проти РФ та поступове відновлення енергетичної співпраці, включно з імпортом російських нафти й газу.

Водночас, у пакеті відсутні гарантії щодо припинення розширення НАТО, чого Москва наполегливо вимагає. Також не передбачено припинення американської військової підтримки України, але, за повідомленнями, російська сторона готова це прийняти.

Ядерна риторика як тло переговорів

Поки що невідомо, чи прийме Росія цю пропозицію. За інформацією Onet, кілька днів тому ймовірність згоди була вищою. Іронічно, але зростання напруженості між США та РФ, включно зі взаємними ядерними погрозами, може свідчити не про ескалацію, а про наближення до домовленості.

У разі компромісу Трамп фактично зробить серйозні поступки Росії, а Путін припинить війну без досягнення головних цілей. Це обом сторонам вигідно представити як вимушене рішення на тлі ризику ядерного протистояння.

На перший погляд це має вигляд загострення, проте може бути політичним інструментом для збереження обличчя. Проте останнім часом, за даними джерел, Москва знову зайняла жорстку переговорну позицію.

Нагадаємо, після зустрічі Віткоффа з Путіним у Москві 6 серпня Трампа заявив, що було досягнуто значного прогресу щодо завершення війни в Україні, але не озвучив подробиць.

Своєю чергою соратник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив після згаданої зустрічі, що «конструктивний діалог» між Росією на США буде продовжено.

Водночас, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав контакт Віткоффа та Путіна лише політичним жестом, який не матиме практичного впливу на перебіг подій у контексті війни та миру.

Вже 7 серпня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва та Вашингтон погодили місце зустрічі Путіна та Трампа найближчими днями.