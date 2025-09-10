У Трампа зробили заяву про економічну ізоляцію Росії

Віцепрезидент СЩА Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент СЩА Джей Ді Венс заявив, що адміністрація президента країни Дональда Трампа не прагне економічної ізоляції Росії.

Про це Венс сказав у ефірі телеканалу One America News.

Віцепрезидент США ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи вважає Вашингтон співпрацю з Росією одним із факторів, які можуть покласти край воєнним діям.

«Президент США був дуже відкритим як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить жодної причини, чому ми повинні економічно ізолювати Росію, крім продовження конфлікту», — сказав Венс.

Нагадаємо, минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність Вашингтона посилити економічний тиск на Росію за умови підтримки з боку європейських партнерів.

Нагадаємо, 7 вересня Трамп ствердно відповів на запитання про те, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Коментуючи висловлювання президента США, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що жодні санкції не зможуть змусити РФ змінити свою послідовну позицію.